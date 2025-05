A ocorrência teve início após a polícia receber uma denúncia sobre um roubo recém-praticado em um estabelecimento comercial na cidade

publicado em 15/05/2025

De acordo com a vítima o ladrão usou uma faca e uma arma falsa para ameaçá-la e pegar dinheiro e um celular Xiaomi (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu, na noite desta quarta-feira (14), um adolescente acusado de roubo à mão armada em um estabelecimento comercial da cidade. O menor, que já é um velho conhecido da polícia, utilizou uma arma falsa e uma faca para render a vítima e roubar o celular dela, além do dinheiro que havia no caixa naquele momento.

De acordo com a polícia, a ocorrência teve início após os militares receberem uma denúncia sobre um roubo recém-praticado. Ao chegarem no local indicado, os policiais foram informados pela vítima que, após ameaça-la e roubá-la o criminoso fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado.

Com as informações das características físicas e da direção tomada pelo suspeito, os policiais iniciaram buscas pela área central. Durante a procura, eles encontraram o adolescente com as mesmas características e o abordaram. Com ele, os policiais encontraram os objetos roubados, além da faca e do simulacro (arma falsa) utilizados no crime.

Segundo a Polícia Militar, o menor é conhecido nos meios policiais por envolvimento em outros crimes, como roubos e tráfico de drogas. Ele recebeu voz de apreensão no local e foi encaminhado à Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde a vítima o reconheceu como autor do crime.