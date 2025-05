A suspeita é de que a idosa tenha provocado o incêndio ao riscar um fósforo no colchão onde estava

publicado em 07/05/2025

O caso aconteceu em Pereira Barreto e está sob investigação da Polícia Civil (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Na manhã desta terça-feira (6), uma idosa de 78 anos, morreu em um incêndio que atingiu o quarto onde estava. O caso aconteceu em Pereira Barreto e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o caso foi registrado como morte suspeita e levanta diversas dúvidas sobre a origem do fogo e os eventos que antecederam a tragédia. O incêndio teve início por volta das 6h da manhã. A vítima morava no centro da cidade com o filho, que prestou um depoimento à polícia. Ele relatou que havia saído brevemente para ir à padaria e, ao retornar, encontrou o imóvel já em chamas.

Durante o depoimento, o filho levantou a possibilidade de que a própria mãe tenha provocado o incêndio acidentalmente ao riscar fósforos sobre o colchão. Essa hipótese ganhou força após a equipe da Polícia Científica localizar uma caixa de fósforos próxima ao corpo da idosa.

O filho será novamente ouvido formalmente nos próximos dias, a fim de esclarecer aspectos do cotidiano familiar, além do estado emocional e de saúde da mãe.