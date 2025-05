O homem, identificado como Júlio César Pereira, foi encontrado morto em uma residência região central de Guarani d’Oeste

publicado em 09/05/2025

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Na noite desta quinta-feira ( 8 ), um homem, identificado como Júlio César Pereira, conhecido como Julinho, foi encontrado morto em uma residência situada na rua João Neves Pontes, região central de Guarani d’Oeste. O crime teria sido cometido por um homem identificado com as iniciais C.G., amigo da vítima.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. Durante a abordagem, o irmão do suspeito informou aos policiais que C. G. havia matado um homem.

Com base nessa denúncia, os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram o corpo de Júlio César com diversos ferimentos na região da cabeça. A cena do crime apresentava indícios de luta corporal. Havia marcas de sangue no colchão e nas paredes, sugerindo agressões intensas.