O crime aconteceu em via pública; o principal suspeito, o ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante

publicado em 16/05/2025

Ele afirmou que cometeu o crime após uma discussão com a vítima, alegando uma suposta traição como motivação (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Uma jovem de 19 anos identificada como Beatriz Alves Garcia, foi assassinada a facadas na noite de anteontem, em Catanduva. O principal suspeito, o ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar, Beatriz Alves Garcia foi atacada com diversos golpes de faca em várias partes do corpo. Após o crime, o agressor, identificado como J.W.S.L., de 27 anos, fugiu pela Rua XV de Novembro, mas foi localizado pouco depois por uma equipe da PM.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ao ser detido, J.W.S.L., confessou o crime. Ele afirmou que cometeu o crime após uma discussão com a vítima, alegando uma suposta traição como motivação. Durante o desentendimento, ele teria se armado com uma faca e desferido os golpes fatais.