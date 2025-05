O caso aconteceu no bairro Vila Ercília em São José do Rio Preto

publicado em 15/05/2025

O Corpo de Bombeiros de Rio Preto foi acionado e prestou atendimento tanto para a vítima, como para o agressor (Foto: Divulgação/Região Noroeste)

Da redação

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos foi agredido por moradores no final da tarde de anteontem. O caso aconteceu no bairro Vila Ercília, em São José do Rio Preto.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito abordou a menor no terminal rodoviário da cidade na tentativa de roubar o seu celular. O suspeito então começou a ameaçar a vítima e conseguiu levar a jovem até a rua Regente Feijó no bairro Vila Ercília, onde o estupro ocorreu debaixo de um viaduto.