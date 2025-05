Vítimas tinham acabado de adquirir um Chevrolet/Cruze quando se envolveram em um acidente na rodovia Euclides da Cunha horas depois

publicado em 06/05/2025

A colisão ocorreu nas proximidades do trevo de acesso a Valentim Gentil; carro novo ficou destruído (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Na tarde desta segunda-feira (5) um casal, que havia acabado de adquirir um Chevrolet/Cruze em Votuporanga, se envolveu em um acidente na rodovia Euclides da Cunha. O fato ocorreu nas proximidades do trevo de acesso a Valentim Gentil e deixou o carro novo todo destruído.

Conforme a ocorrência, casal saiu para testar o automóvel, recém adquirido, quando, ao tentar ultrapassar um caminhão, outro veículo, descrito como um pequeno caminhão, também iniciou uma manobra de ultrapassagem. A ação simultânea resultou em uma colisão traseira.

Com o impacto, o pequeno caminhão chegou a capotar, enquanto o Cruze sofreu danos de grandes proporções. A condutora do carro, identificada como Daniela Vilela, foi socorrida pela unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos na cabeça e no rosto. Já o companheiro sofreu apenas escoriações leves.

Ambos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga. O motorista do caminhão, identificado como Emílio Padilha de 67 anos, também foi socorrido no local pela equipe médica.

A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil de Valentim Gentil, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e da Polícia Rodoviária, que prestaram os primeiros atendimentos e organizaram o tráfego na rodovia.