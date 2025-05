A denúncia foi registrada pela mãe da criança, identificada com as iniciais J.S.S., que relatou o caso à polícia e formalizou uma queixa ao Ministério Público

publicado em 06/05/2025

A mãe afirma que, ao buscar o filho, percebeu que as orelhas da criança estavam roxas e lesionadas (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Monte Aprazível, instaurou um inquérito para investigar uma suposta agressão sofrida por um menino autista de 10 anos dentro da unidade local da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A denúncia foi registrada pela mãe da criança, identificada com as iniciais J.S.S., que relatou o caso à polícia e formalizou uma queixa ao Ministério Público nesta segunda-feira (5).

Segundo o boletim de ocorrência, o menino, diagnosticado com autismo nível 3 e com limitações na comunicação verbal, teria sido agredido por uma professora durante uma aula. A mãe afirma que, ao buscar o filho na manhã do dia 23 de abril, percebeu que as orelhas da criança estavam roxas e lesionadas. Ao questionar a educadora responsável, foi informada de que o próprio menino teria se machucado.

A mãe contestou a explicação, alegando que o filho não apresenta comportamentos de automutilação e, em situações de estresse, tende apenas a morder as próprias mãos, o que não justificaria os ferimentos nas orelhas. Ela ainda destacou a ausência de outros machucados que corroborassem a versão apresentada pela professora.

No mesmo boletim, a mãe relatou um episódio anterior, ocorrido cerca de um mês antes, em que presenciou a mesma profissional pressionando o tórax da criança com as mãos enquanto ele estava deitado no chão.



Segundo ela, ao notar sua presença, a professora teria mudado rapidamente de comportamento. A mulher afirmou que naquele momento auxiliava a docente na sala de aula, devido à ausência de um cuidador, e que havia se ausentado por instantes para buscar apoio.

Após relatar os acontecimentos à direção da Apae, a mãe procurou a Delegacia de Polícia Civil de Monte Aprazível, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A criança foi encaminhada para atendimento na Santa Casa da cidade, onde médicos constataram hematomas e vermelhidão nas orelhas. A mãe também relatou que o filho apresentou agitação e febre por quatro dias após o episódio e que, desde então, não retornou à instituição.

O delegado responsável pelo caso, Valcir Passeti Junior, informou que a mãe já prestou depoimento e que os funcionários da Apae que possam ter testemunhado os fatos serão ouvidos nos próximos dias. O inquérito policial tem prazo de 30 dias para ser concluído.