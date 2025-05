A colisão envolveu dois veículos que trafegavam no sentido Votuporanga, as vítimas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves.

publicado em 05/05/2025

Os motoristas permaneceram no local do acidente até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos (Foto: Reprodução)

Da redação

Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (4), por volta das 16h30, na rodovia Euclides da Cunha, na altura do km 502, entre as cidades de Votuporanga e Cosmorama. A colisão envolveu dois veículos que trafegavam no sentido Votuporanga. Felizmente, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

Conforme apurado, um veículo Ford/Belina, que rebocava uma carretinha, foi atingido na traseira por uma caminhonete Toyota/Hilux. Com o impacto da batida, a Hilux saiu da pista, subiu em um barranco às margens da rodovia e acabou capotando.

Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram socorridas pelas equipes médicas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Elas foram encaminhadas para atendimento médico, e não correm risco de vida.

Os motoristas permaneceram no local do acidente até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos. O trânsito precisou ser parcialmente controlado para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pela rodovia.