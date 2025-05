A mutilação e o ato de crueldade com o animal chamaram a atenção da população da cidade

publicado em 15/05/2025

Dentro da residência, a esposa confirmou aos policiais que segurou o animal enquanto o marido executava o procedimento (Foto: Divulgação /Região Noroeste)

Da redação

Um casal foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (14), em Buritama, região de Araçatuba, acusado de mutilar um cachorro em um ato de crueldade. De acordo com a Polícia Militar, o animal teve os testículos arrancados com o uso de uma faca de cozinha, supostamente por um homem de 47 anos, com a ajuda de sua esposa, de 57.

A PM foi acionada após denúncia de maus-tratos na região central da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o cachorro deitado na calçada, em frente a uma residência, com sangramento visível entre as patas traseiras.

O principal suspeito estava sentado na varanda da casa. Em depoimento, ele alegou ter realizado a “castração” do animal por conta própria, utilizando uma faca, a pedido do suposto tutor do cão, que ainda não foi localizado. Durante a tentativa de prisão, o homem resistiu e precisou ser algemado.

Na abordagem, o acusado acabou batendo a cabeça e sofreu um corte, sendo encaminhado à Santa Casa de Buritama para atendimento médico. Dentro da residência, a esposa confirmou aos policiais que segurou o animal enquanto o marido executava o procedimento. A faca utilizada foi apreendida na cozinha do imóvel.

O delegado Rodolfo Bertolo autuou o casal por maus-tratos a animal doméstico, com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão. O crime é inafiançável. Durante o interrogatório, o homem afirmou que costuma castrar seus próprios animais dessa forma e que a família possui três cães.

Diante da confissão e do risco de reincidência, o delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante do suspeito para prisão preventiva. A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta localizar o verdadeiro tutor do cão mutilado.