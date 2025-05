Polícia

Carreta da Polícia Rodoviária chega a Votuporanga para o Votu International Rodeo

A carreta estará presente no Centro de Eventos Helder Henrique Galera com uma proposta voltada à educação no trânsito

publicado em 08/05/2025

A carreta da Polícia Rodoviária é algo inédito em Votuporanga e estará presente todos os dias no Votu International Rodeo (Foto: Reprodução/InstagramFotosdeViaturas)

Entre os dias 8 e 11 de maio, Votuporanga recebe uma atração inédita durante o Votu International Rodeo: a carreta-base da Polícia Militar Rodoviária estará presente no Centro de Eventos Helder Henrique Galera com uma proposta voltada à educação no trânsito.



A estrutura móvel, equipada com recursos modernos e interativos, tem como foco promover ações educativas para motoristas e pedestres, especialmente aqueles que circulam pela rodovia Péricles Bellini. A iniciativa tem caráter exclusivamente informativo, sem qualquer aplicação de multas ou uso de bafômetro, o objetivo é orientar, prevenir acidentes e reforçar a importância de comportamentos responsáveis no trânsito.



Diferentemente das tradicionais operações de fiscalização, a carreta educativa aposta no diálogo e na conscientização, sobretudo durante um evento que atrai milhares de pessoas e gera grande movimentação nas estradas da região.



A presença da carreta-base reforça o compromisso das autoridades com a segurança viária e a responsabilidade coletiva, somando esforços para garantir que a festa seja marcada por momentos de diversão — mas também de consciência e respeito à vida.





