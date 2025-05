A PM e a equipe de trânsito da prefeitura atuaram na organização do fluxo e na liberação da via, enquanto os veículos envolvidos eram removidos

publicado em 14/05/2025

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus na tarde desta terça-feira (13), na entrada do Terminal Urbano de São José do Rio Preto, na região central da cidade. Pouco depois, outro acidente, registrado a poucos metros do primeiro, agravou ainda mais o trânsito no local.

A primeira ocorrência envolveu um ônibus da empresa Circular Santa Luzia e uma motocicleta, na rua Bernardino de Campos. O coletivo deixava o terminal quando houve a colisão frontal com a moto. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi inicialmente socorrido pela equipe de resgate para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permanece internado.

Além do motociclista, três passageiros do ônibus também ficaram feridos. Eles sofreram escoriações e foram levados para unidades de saúde da cidade, mas não correm risco de vida.

Minutos após esse acidente, um segundo caso foi registrado na mesma rua, nas proximidades do terminal. Um motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital particular da cidade. As causas do capotamento ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

Em razão das duas ocorrências simultâneas, a rua Bernardino de Campos precisou ser parcialmente interditada, gerando grande congestionamento e transtornos para motoristas e pedestres que circulavam pela região central durante o fim da tarde.

A Polícia Militar e a equipe de trânsito da prefeitura atuaram na organização do fluxo e na liberação da via, enquanto os veículos envolvidos eram removidos.