A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio, resultando em duas pessoas feridas

publicado em 15/05/2025

O acidente de trânsito foi registrado na avenida da Saudade, uma das vias mais movimentadas da zona Sul, nas proximidades do Posto Gorayeb (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta quarta-feira (14), um acidente de trânsito foi registrado na avenida da Saudade, uma das vias mais movimentadas da região Sul de Votuporanga, nas proximidades do Posto Gorayeb. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio, resultando em duas pessoas feridas.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda na via, estabilizando as vítimas antes de encaminhá-las à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde passaram por avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, realizando o registro do acidente e auxiliando na organização do tráfego, que ficou lento por alguns minutos devido ao atendimento da emergência.