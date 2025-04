A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, realizada com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade na região

publicado em 08/04/2025

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem com tijolos de maconha, configurando o flagrante de tráfico de drogas (Foto: Divulgação)

Da redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, realizada com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade na região.

De acordo com a PM, as equipes da Força Tática realizavam patrulhamento estratégico quando avistaram um motociclista em atitude suspeita, já conhecido no meio policial por estar envolvido com o tráfico de entorpecentes. O indivíduo, inclusive, era alvo de diversas denúncias anônimas.

Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir, dando início a uma breve perseguição. Com o apoio de outras equipes operacionais da 3ª Companhia do 16º BPM/I, os policiais conseguiram realizar um cerco e interceptar o condutor.