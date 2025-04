A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem acusado de furtar uma moto Honda/Biz, de cor preta, poucas horas após o crime

publicado em 08/04/2025

A Polícia Militar recuperou a moto furtada em Votuporanga e prendeu o suspeito em flagrante pelo crime de furto (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem acusado de furtar uma moto Honda/Biz, de cor preta, poucas horas após o crime. A ação ocorreu na rua Porto Alegre, no bairro Jardim Marin, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe policial.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam rondas ostensivas com o objetivo de localizar o veículo furtado, quando avistaram um indivíduo saindo do interior de uma área de mata. O comportamento suspeito chamou a atenção da equipe, que decidiu abordá-lo.

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e indicou que havia escondido a motoneta na mata, com a intenção de buscá-la posteriormente. Os policiais então realizaram uma busca no local e localizaram o veículo, camuflado com galhos e folhas para dificultar sua visualização.

Diante da confissão e do risco de tentativa de fuga, o suspeito recebeu voz de prisão e foi algemado no local, sendo conduzido à Central de Polícia Civil. A proprietária do veículo foi localizada e compareceu à unidade policial, onde teve seu veículo restituído.