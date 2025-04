O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo VW/Gol; com o impacto da batida, a vítima sofreu diversas escoriações

publicado em 09/04/2025

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Ércoli Sereno, envolvendo uma moto e um veículo (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão, que envolveu a motocicleta da vítima e um carro, aconteceu no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a rua Ércoli Sereno, nas proximidades da antiga estação ferroviária.

De acordo a ocorrência, a motociclista seguia pela avenida em direção ao bairro da Estação, quando foi surpreendida por um veículo VW/Gol, que atravessava a via. Com o impacto da batida, a jovem foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações no braço e apresentando suspeita de trauma na perna esquerda.

O resgate foi rapidamente acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que, consciente e orientada, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para avaliação médica detalhada. O condutor do carro não sofreu ferimentos.