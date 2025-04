Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Jales, após uma discussão generalizada que terminou com disparos de arma de fogo

publicado em 16/04/2025

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e foi conduzido à Central de Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Jales, após uma discussão generalizada que terminou com disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na noite de anteontem, rua Júlia de Mesquita Filho, no bairro Jardim América, em Jales.

Conforme a ocorrência, os militares foram acionados via 190, após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, um homem que relatou ter tido uma discussão prévia com o autor do crime.

Ele contou aos policiais que após essa primeira discussão, o agressor retornou à frente de sua residência, acompanhado por outros dois indivíduos e passou a chamá-lo insistentemente, danificou uma câmera de segurança instalada na residência e tentou arrombar o portão. Durante a ação, a mãe da vítima tentou impedir a invasão e acabou ferida na mão.

Na sequência, um dos comparsas sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção à residência. Felizmente, ninguém foi atingido. Com o auxílio das imagens captadas pela câmera de segurança, foi possível identificar o veículo utilizado na ação, um Fiat/Mobi, de cor branca, e um dos suspeitos envolvidos.

A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito. Durante a abordagem, foi realizada uma busca pessoal e o homem confirmou ser o proprietário do carro, mas a arma de fogo usada na ação não foi localizada.