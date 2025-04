Um homem chamado Eder Rubens Moncinhati, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em, regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado

publicado em 07/04/2025

Um homem chamado Eder Rubens Moncinhati, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em, regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado contra uma mulher identificada como D.S.S.A, em Fernandópolis. A sentença foi proferida pelo Juiz José Guilherme Urnal Romera.

O crime ocorreu na madrugada de 24 de junho de 2023, no bairro Jardim Uirapuru, em Fernandópolis. Segundo o Ministério Público, Eder atacou a vítima com diversos golpes usando um pedaço de concreto.

A vítima só sobreviveu graças à intervenção de terceiros, que acionaram socorro a tempo. Ela ficou 17 dias em coma e sofreu sequelas permanentes, como perda de memória, dormência, problemas de visão e perda do olfato.

O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de meio cruel, a pena, inicialmente fixada em 12 anos, foi agravada por maus antecedentes e pela gravidade das lesões, chegando a 16 anos. Com a redução de 1/3 pela tentativa, a pena final foi fixada em 10 anos e 8 meses.

Eder, que possui condenações anteriores por receptação e tráfico de drogas, teve a prisão mantida para início imediato do cumprimento da pena, conforme decisão fundamentada na soberania do júri e jurisprudência do STF.