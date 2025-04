As forças policiais estão mobilizadas na busca por criminosos que, na madrugada desta sexta-feira, furtaram uma loja de armas e munições localizada em Auriflama

publicado em 19/04/2025

Os criminosos abriram buracos nas paredes do imóvel e cortaram grades de proteção internas até alcançar onde as armas e munições estavam armazenadas (Foto: Reprodução)

Da redação

As forças policiais de toda a região estão mobilizadas na busca por criminosos que, na madrugada desta sexta-feira (18), furtaram uma loja de armas e munições localizada na movimentada Avenida João Rodrigues Fernandes, no centro de Auriflama. A audaciosa ação desencadeou uma ampla operação das autoridades, que concentram esforços na identificação e captura dos envolvidos.

Embora a Polícia Civil ainda não tenha divulgado um balanço oficial do material levado, informações extraoficiais fornecidas por moradores apontam para um prejuízo significativo de aproximadamente 70 armas de fogo teriam sido subtraídas. A magnitude e o nível de organização do crime indicam um planejamento minucioso por parte dos assaltantes, que utilizaram métodos sofisticados para acessar o interior do estabelecimento.

Segundo os primeiros levantamentos da perícia, os criminosos abriram buracos nas paredes do imóvel e cortaram grades de proteção internas até alcançar o compartimento onde as armas e munições estavam armazenadas. A movimentação intensa de viaturas policiais, incluindo reforços de cidades vizinhas.

Até o momento, não se sabe ao certo quantos indivíduos participaram da ação. Equipes da Polícia Civil analisam imagens captadas pelas câmeras de segurança da loja e de estabelecimentos próximos, em busca de pistas que possam levar à identificação dos suspeitos e à recuperação do armamento roubado.