Animais desapareceram e proprietário encontrou a cerca de sua fazenda cortada, o que indica a ação de criminosos no local

publicado em 21/03/2025

Ao todo, 54 cabeças de gado desapareceram da propriedade rural de Votuporanga e um boletim de ocorrência foi registrado (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Polícia Civil de Votuporanga abriu um inquérito para investigar o furto de mais de 50 cabeças de gado de uma propriedade rural do município, no conhecido no bairro Viradouro. Ao todo, 54 animais desapareceram e o proprietário encontrou a cerca de sua fazenda cortada, o que indica a ação de criminosos e motivou o registro da ocorrência policial.Conforme os registros policiais, a vítima notou o desaparecimento dos animais anteontem, quando foi fazer a contagem. Na propriedade havia 256 bovinos, mas durante a conferência ficou constatado que estavam faltando 48 bois da raça Nelore, de aproximadamente 15 arrobas cada, e seis bezerros de meia orelha amarela e preta.Ao notar a falta dos bovinos o proprietário Dorival Remedi Scamatti, vistoriou toda a área e encontrou a cerca cortada. Além disso, a vítima chegou a procurar o gado pela região, mas não encontrou vestígios.Diante das circunstâncias um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso. Os animais possuem uma marca na anca, no formato semelhante a um zero cortado no meio e quem tiver informações pode colaborar com as apurações por meio do telefone (17) 99608-2851.