Um traficante, acusado de ser um dos vendedores das chamadas drogas “Gourmet” ou ‘Drogas de Playboys’, que viraram moda entre usuários de classe média alta, principalmente em “baladas”, tentou quebrar o próprio celular para evitar a prisão durante uma operação da Dise

publicado em 22/11/2024

O traficante tentou quebrar o próprio celular para evitar a prisão, mas foi preso mesmo assim com porções de drogas e telefones (Foto: Divulgação)

Da redação

Um traficante, acusado de ser um dos vendedores das chamadas drogas “Gourmet” ou ‘Drogas de Playboys’, que viraram moda entre usuários de classe média alta, principalmente em “baladas”, tentou quebrar o próprio celular para evitar a prisão durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), de Votuporanga. O criminoso, no entanto, acabou preso da mesma forma, pois em sua posse foram encontradas drogas e outros três celulares.

A ação policial foi batizada de “Operação Grife da Droga”, tendo como objetivo o combate ao tráfico das drogas conhecidas como “Gourmet”, mais precisamente drogas aprimoradas no preparo, com alto teor de THC, se destacando além do alto teor de concentração também pelo elevado valor de comercialização.

Após investigações preliminares de inteligência policial da Especializada identificou um indivíduo identificado pelas iniciais B.S.S. de 26 anos de idade, sendo este um dos responsáveis por comercializar referidos entorpecentes no município. Foi solicitado Mandado de Busca e Apreensão na residência do investigado, sendo o mesmo concedido e expedido pelo Excelentíssimo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

No momento das buscas o investigado tentou quebrar um aparelho celular com o intuito de impedir o acesso ao conteúdo do aparelho, restando esse aparelho parcialmente danificado, contudo, outros três celulares foram apreendidos intactos.

Também foi apreendida uma balança de precisão e porções de drogas. Foi dada voz de prisão ao investigado e o mesmo conduzido a Dise, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Rafael Latorre Costa. As drogas apreendidas, assim como os telefones celulares, foram encaminhados ao Instituto de Criminalística de Votuporanga para realização dos trabalhos técnicos periciais.