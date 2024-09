Durante a ação, várias abordagens foram feitas o que resultou também na apreensão de 1kg de pasta base de cocaína e meio quilo de maconha

publicado em 26/09/2024

Da redaçãoUma operação de treinamento da Polícia Militar em Votuporanga, realizada anteontem com todo o efetivo de Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar, terminou não apenas com o aprendizado dos policiais, mas também com a prisão de dois traficantes e um assaltante no município. Durante a ação, várias abordagens foram feitas o que resultou ainda na apreensão de 1kg de pasta base de cocaína e meio quilo de maconha.De acordo com a PM, a instrução foi realizada o objetivo de proporcionar aprimoramento tático e de procedimentos. O treinamento foi realizado e coordenado pelo 1° tenente Lesandro e 1° tenente Biliato, iniciando com uma preleção para todo efetivo, treinamento em sala de aula e posteriormente treinamento prático.O tema ministrado foi entrada tática em locais, edifícios e cômodos para verificação de ocorrências de roubo e indivíduos escondidos, em que não se tem a certeza do local.Após o término da instrução foi realizado e dado início Operação Saturação, patrulhamento tático pela zona Sul da cidade de Votuporanga.A operação teve o apoio do Helicóptero Águia da base área do São José do Rio Preto.Foram realizados várias abordagens, verificações e aumento na sensação de segurança da população de Votuporanga.Como resultado, foram feitos dois flagrantes de tráfico de drogas com apreensão de 1 Kg de pasta base de cocaína e meio quilo de maconha, com dois criminosos presos. Além disso um homem acusado de tentativa de roubo de celular foi preso.Nessa ocorrência o criminoso agrediu a vítima com soco no rosto e causou escoriações pelo corpo. Após diligências, os policiais localizaram e abordaram um homem em uma bicicleta com as mesmas características do autor descrito pela vítima.Ao ser feito o reconhecimento, a vítima identificou o indivíduo como sendo o autor da tentativa de roubo. Diante das evidências, o suspeito foi preso e conduzido ao Plantão Policial, onde o Delegado Plantonista ratificou a voz de prisão, deixando o indiciado à disposição da Justiça.