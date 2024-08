O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (9), na estrada municipal Mário Dorna, região Leste do município

publicado em 09/08/2024

O fato foi registrado na estrada municipal Mário Dorna, região Leste do município, nas proximidades do bairro São Cosme (Foto: Contribuição/Leitor)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi baleado na perna na manhã desta sexta-feira (9), após ameaçar pessoas na rua e apontar uma arma falsa (simulacro) para policiais militares de Votuporanga. O fato foi registrado na estrada municipal Mário Dorna, região Leste do município, nas proximidades do bairro São Cosme.De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, por meio do 190, por moradores do bairro São Cosme. Três vítimas relataram que um homem armado havia os ameaçado na rua, em Votuporanga.O acusado, identificado pelas iniciais M.S., no entanto, foi encontrado pela Polícia Militar de Votuporanga, já em área rural, onde começou a fazer a ameaças aos policiais. Ele chegou a apontar a arma para os militares, que revidaram com tiros que acertaram a sua perna.O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.Após os disparos foi verificado que a arma de fogo tipo pistola, se tratava de um simulacro idêntico a arma real. O homem relatou aos policiais que queria ser morto, por ter ficado chateado com uma briga familiar, por isso apontou a arma para algumas pessoas na rua para acionarem a polícia e posteriormente apontou a arma para os policiais no intuito de ser atingido.O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.