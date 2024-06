O caso aconteceu neste fim de semana na avenida Deputado Áureo Ferreira, no pátio de um posto de combustíveis, em Votuporanga

publicado em 17/06/2024

Todo o desentendimento teria acontecido na avenida Deputado Áureo Ferreira, no pátio de um posto (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Um homem de 36 anos foi esfaqueado no braço durante uma briga na madrugada de domingo (16), em Votuporanga. Todo o conflito teria iniciado após um desentendimento no trânsito e se acalorou na avenida Deputado Áureo Ferreira, no pátio de um posto de combustíveis, onde o agressor golpeou a vítima.

De acordo com a ocorrência, por motivos que ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil de Votuporanga, os dois homens teriam se desentendido devido a problemas no trânsito ainda nas primeiras horas da madrugada de anteontem. O condutor de uma Renault/Duster, que seguia na rua Rio de Janeiro, teria atravessado o sinaleiro do cruzamento da rua Bahia e quase acertado um Fiat/Mob.

O motorista do Fiat/Mob seguiu pela rua Bahia quando percebeu que estava sendo perseguido pelo Renault/Duster. Ele seguiu até um posto de combustíveis 24h para tentar encontrar algum vigilante noturno e quando chegou, o motorista da Duster também estacionou no local e já partiu para cima do homem com um facão.

A vítima ainda tentou correr para o meio da avenida para se proteger, mas acabou por ser golpeado no braço. Além disso, o agressor furou os pneus traseiros do Fiat/Mob e também golpeou a parte de trás do carro.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e conseguiu socorrer ele, que foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).