Casal é preso com documentos falsos e mais R$ 2 milhões em drogas na região

Além disso, uma mistura das drogas, pesando quase 7 kg, também foi apreendida. Durante a abordagem, o casal apresentou documentos falsos do estado do Mato Grosso do Sul

publicado em 12/06/2024

O casal de traficantes foi preso em flagrante com uma carga de drogas avaliada em mais de R$ 2 milhões na região (Foto: Divulgação) Franclin Duarte

Um casal de traficantes, que já é procurado por tráfico, foi preso numa operação do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar em Rio Preto) com uma carga de drogas avaliada em mais de R$ 2 milhões. A dupla estava em posse de documentos falsos e transportava 63 tijolos de crack e dois tijolos de cocaína, totalizando mais de 62 kg de entorpecentes.



Além disso, uma mistura das drogas, pesando quase 7 kg, também foi apreendida. Durante a abordagem, o casal apresentou documentos falsos do estado do Mato Grosso do Sul.



A verificação detalhada revelou que o homem possuía um mandado de prisão com uma sentença de mais de 20 anos de condenação por tráfico de drogas. A mulher também estava sendo procurada pela Justiça, com uma pena de mais de 17 anos a cumprir pelo mesmo crime, ambos em regime fechado.



Além das substâncias ilícitas, foram encontrados mais de R$ 2 mil em dinheiro com o casal. Todo o material apreendido e o casal foram encaminhados à Polícia Federal, onde permaneceram presos.





