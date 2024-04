O caso aconteceu em uma residência na rua Acre e movimentou a equipe do Corpo de Bombeiros; não houve registro de vítimas

publicado em 08/04/2024

O incêndio teria iniciado por um homem que ateou fogo na casa da ex-companheira (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga se movimentou na noite deste domingo, na região Central da cidade. Isso porque uma casa pegou fogo e ficou completamente destruída com a ação das chamas.

O caso aconteceu na rua Acre e um homem foi preso pela Polícia Militar sob a suspeita de ter colocado fogo na casa da ex-companheira. De acordo com o apurado, todo início do incêndio aconteceu por volta de 21h, quando o homem, ainda não identificado, teria ateado fogo na casa da ex.

Ao notar a presença das chamas, a mulher saiu às pressas de sua residência e acionou o Corpo de Bombeiros. O incêndio tomou conta da casa inteira e a mulher teria perdido todos os móveis que comprou ao longo da vida.