O homem foi preso em uma operação da Polícia Federal em Garça, onde faz seu internato pela faculdade de medicina de Fernandópolis

publicado em 10/04/2024

O estudante foi preso em uma ação da Polícia Federal e do Ficco do Ceará (Foto: Ficco/CE)

Fernanda Cipriano

Um estudante de medicina de Fernandópolis foi preso na tarde de segunda-feira (8) em uma operação da Polícia Federal, junto com o Ficco/CE (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) e a DDM (Delegacia da Mulher) de Garça, por praticar lavagem de dinheiro para uma facção criminosa do Ceará.

O estudante, identificado como R.S.R., de 29 anos, estava no município de Garça (SP) onde fazia seu internato (estágio) pela faculdade de Fernandópolis. O acusado também seria empresário do ramo de locação de maquinário agrícola no Ceará, segundo a investigação.

O preso de Garça foi apresentado na Central de Flagrantes de Marília, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Além do estudante, foi preso também um médico em Novo Itacolomi (PR) e um advogado foi capturado no município de Várzea Grande (MT), também suspeitos de lavarem o dinheiro do crime organizado.

Também foram apreendidos imóveis e veículos pertencentes ao grupo criminoso. A Polícia Federal informou que foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 30 milhões nas contas dos investigados.

Em Fernandópolis, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. As cidades de Trairão/PA, Rondon/PA, Camocim/CE, Fortaleza/CE, Açailândia/MA, Várzea Grande/MT, Foz do Iguaçu/PR, Caruaru/PR e Olinda/PR também foram alvos da operação. No total, foram deferidos 13 mandados de prisão e autorizadas buscas e apreensões em 44 endereços.

Operação Extramuros no Ceará

Na última sexta-feira (5), foi preso um dos idealizadores e chefes de um grupo criminoso cearense com atuação no tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em um condomínio de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza, e apreendidos dois veículos.