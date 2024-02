O caso aconteceu em um clube de Mirassol e o registro do boletim aconteceu na cidade vizinha neste fim de semana

publicado em 12/02/2024

O caso ocorreu neste fim de semana e está sendo investigado pelas autoridades competentes da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma jovem estudante de Votuporanga, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência acusando um personal trainer de importunação sexual em um clube de Mirassol. O caso ocorreu neste fim de semana e está sendo investigado pelas autoridades competentes da cidade vizinha.De acordo com a ocorrência, a vítima conhece o suspeito desde julho do ano passado e tem contato com ele apenas durante suas sessões de treino na unidade. A jovem não é residente de Rio Preto, mas sim de Votuporanga, onde estuda.No dia do caso, na última sexta-feira (10), a jovem compareceu ao clube para realizar seus treinos habituais. Durante a sessão, ela teria recebido mensagens do personal trainer em seu celular, nas quais ele perguntava se ela estaria disposta a lhe "dar um presente".Após o término do treino, ao se dirigir à garagem do estabelecimento para pegar seu carro, a vítima teria sido abordada pelo personal trainer, que lhe entregou uma barra de cereal. Neste momento, segundo o relato da jovem à polícia, o homem teria agarrado seus cabelos e a pressionado contra a parede, tentando beijá-la à força. A vítima conseguiu se desvencilhar da situação e disse "Não".Diante dos acontecimentos, a jovem foi orientada a apresentar as mensagens recebidas do personal trainer via WhatsApp na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher de Mirassol). As autoridades estão investigando o caso para apurar as circunstâncias.