O caso aconteceu terça-feira (20) pela manhã, nas proximidades da Praça Matriz, o homem estava com a arma e caminhava pelo centro da cidade

publicado em 22/02/2024

Com o homem foi encontrada uma arma calibre .32 e uma espingarda rifle calibre .22 (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem durante operação no Centro de Votuporanga, nas proximidades da Praça Matriz. J.C. da S. foi flagrado no local com um revólver calibre .32 enquanto caminhava pelo local. O caso aconteceu anteontem pela manhã.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo local, quando viram o homem que demonstrou nervosismo e mexeu, ainda apreensivo, na cintura, o que levantou suspeitas da equipe.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um revólver calibre .32 na cintura do suspeito, carregado com 5 munições intactas e 1 deflagrada. Questionado sobre a possibilidade de haver mais armas ou munições em sua casa, J.C. afirmou que sim.

Com o apoio de outras viaturas, a equipe deslocou-se até a casa do suspeito, onde encontraram uma espingarda tipo rifle calibre .22 e 38 munições intactas, que estavam no porta-malas de um veículo Monza na garagem.