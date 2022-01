Acidente aconteceu após os criminosos armados com faca e revólver invadirem a casa, agredirem os moradores e roubarem objetos avaliados em R$ 30 mil e o carro de uma das vítimas

publicado em 02/01/2022

Revólver foi encontrado na cintura do criminoso, que sobreviveu, em General Salgado (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem morreu após bater um carro roubado na traseira de um caminhão na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em General Salgado, na quinta-feira (30). O comparsa abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, os dois ladrões, um armado com um revólver e o outro com uma faca, invadiram uma casa e agrediram os moradores. Em seguida, roubaram objetos avaliados em R$ 30 mil e fugiram com o carro de uma das vítimas.

Equipes da corporação foram acionadas, começaram a fazer buscas e descobriram que o veículo roubado tinha se envolvido em um acidente na Rodovia Feliciano Sales Cunha.

Ainda segundo a polícia, um dos ladrões foi encontrado preso às ferragens do carro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de General Salgado, mas não resistiu.

O outro ladrão foi preso tentando fugir a pé. Ele estava com um revólver calibre 38 na cintura e carregava os objetos roubados durante o crime.

*Com informações do g1