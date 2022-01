Ele foi preso por tráfico de drogas na madrugada do dia 1º de janeiro

publicado em 02/01/2022

O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Um homem foi preso pelos policiais militares da Atividade Delegada de Américo de Campos na madrugada do dia 1º de janeiro, durante a Festa da Virada. A ocorrência, a princípio, era uma denúncia de porte de arma de fogo no evento, mas ao revistar um dos suspeitos, os policiais encontraram droga com ele.A equipe patrulhava para averiguar uma ocorrência de porte de arma de fogo durante o show realizado na Praça Central do município quando localizaram três indivíduos - A., Y. e P. - que já eram conhecidos dos meios policiais de Cosmorama.Após os policiais revistarem P., os outros dois indivíduos tentaram fugir, esbarrando na multidão e derrubando cadeiras e mesas. Os policiais conseguiram alcançar A., que resistiu à abordagem e foi imobilizado. Ao revistarem o indivíduo, os policiais encontraram 16 pinos de um pó branco que seria cocaína, R$ 120,50 em espécie e um celular. Ele disse, então, que era usuário de drogas e que tinha penhorado o aparelho por entorpecentes.Os policiais prenderam P. e o levaram para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de Plantão determinou que ele fosse levado para a Cadeia Pública de Santa Fe do Sul. Ele já tinha sido preso outras duas vezes, pelo mesmo crime, e permaneceu à disposição da Justiça.A arma não foi encontrada, de acordo com a PM.