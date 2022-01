O caso aconteceu na noite de domingo, a Polícia chegou a realizar um cerco e os criminosos desistiram do furto

publicado em 12/01/2022

Na noite de domingo (10), o Centro de Zoonoses sofreu uma tentativa de furto de um de seus equinos; o caso foi parar na Polícia e ninguém foi preso (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Criminosos tentaram furtar um pônei, de coloração preta e branca, do Centro de Zoonoses de Votuporanga, no 6º distrito Industrial do município, na noite de domingo (10). O crime foi impedido graças a chegada da Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, os militares foram acionados pelo caseiro do Centro de Proteção da Vida Animal, que é vinculado à Secretaria da Saúde. Com a movimentação de sirenes e giroflex, os suspeitos desistiram, fugiram do local e ninguém acabou preso.

Hoje, no Centro de Zoonoses, estão abrigados cerca de cinco cavalos, que ao depender das condições de cada animal podem ser adotados. Para realizar essa adoção, os interessados podem ir diretamente ao local, que fica no 6º Distrito Industrial.