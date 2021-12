O empresário e seu funcionário responderão administrativamente e criminalmente na Justiça do município

publicado em 18/12/2021

Um laboratório ilegal foi fechado em Votuporanga após denúncias de falsificação de produtos agrícolas e agrotóxicos (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoUm laboratório de falsificação de agrotóxicos e produtos agrícolas foi interditado em Votuporanga na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Cidade Nova. O empresário, J.S.F., de 55 anos e seu funcionário, D.G.A., de 55 anos, responderão na Justiça administrativamente e também criminalmente.O flagrante no local, que fica na rua João Demétrio, foi realizado pela Polícia Militar e Ambiental após denúncias. No laboratório, as equipes encontraram 216 galões de 20 L de do defensivo "glifosato", mais 637 galões de 20 L de outro defensivo não nomeado, além de 16 galões de 5 L com inseticida, outros 600 L de defensivos em um tanque para ser embalado e mais produtos químicos que eram utilizados para multiplicar o líquido.Tudo que foi encontrado estava sem nota. Os policiais também localizaram materiais para embalar e rotular, carimbos de vencimentos e maquinários.Foi acionado o escritório de Defesa Agropecuária, a Cetesb, Vigilância da Prefeitura de Votuporanga, que lacrou o local, além da Polícia Civil para realizar as investigações e saber se terão mais envolvidos.