A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação

publicado em 01/11/2021

or precaução, o simulacro, que é idêntico a uma pistola Taurus, foi apreendido (Foto: Divulgação)

Na tarde de sábado (30), policiais militares foram acionados pelo dono de um boteco do bairro Anchieta, em Rio Preto, para abordar um cliente que estaria armado no estabelecimento.Uma equipe seguiu para o endereço e localizou o suspeito com as características informadas pelo comerciante.O servente de pedreiro de 52 anos realmente estava com uma pistola na cintura, mas era de brinquedo.O dono do bar disse que o homem chegou e pediu uma cerveja. Percebendo que o cliente estava com um volume na cintura, olhou melhor e viu que era uma arma.Porém, o cliente não exibiu o objeto, tampouco fez ameaças.Por precaução, o simulacro, que é idêntico a uma pistola Taurus, foi apreendido.*Com informações de DL News.