Fernando Aparecido Alves Martins foi considerado culpado da acusação de homicídio triplamente qualificado contra Darci José de Carvalho

publicado em 16/10/2021

Fernando Aparecido Alves Martins, mais conhecido como Jhow, foi considerado culpado da acusação de homicídio triplamente qualificado (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Tribunal do Júri de Votuporanga condenou, na tarde da sexta-feira (15), o homem que matou um de seus melhores amigos, o ex-motorista Darci José de Carvalho, que tinha 41 anos, em um bar na Estação, região Sul do município. Fernando Aparecido Alves Martins, mais conhecido como Jhow, foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado.Durante a sessão, o Ministério Público sustentou a acusação nos termos da denúncia, ou seja, de que Jhow matou Darci por motivo fútil, por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.Já a defesa, comandada pelo advogado, Marcus AntonioGianeze, sustentou a tese de homicídio privilegiado, ao alegar que Fernando teria praticado o crime após provocação da vítima. Ele ainda pediu o afastamento de todas as qualificadoras.Concluídos os debates, após os depoimentos e a sustentação oral da defesa e da acusação, o Conselho de Sentença chegou a decisão de que Fernando Aparecido Alves Martins é culpado e reconheceu todas as qualificadoras.Diante disso, o juiz presidente do Tribunal do Júri, dr. Juliano Santos de Lima, fixou a pena de Fernando em 18 anos, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.O Conselho de Sentença foi formado pelos seguintes jurados: Camila Sampaio Ferreira, Adriana Naime Pontes Passoni, Fabíola Lopes de Almeida, Sileno Marcos Araújo Ortin, Poliana Martins Falchi, Larissa Zafallon dos Santos e Janete Soares de Lima.