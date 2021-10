O homem V. N. P., de 40 anos, foi pego com cerca de 40 pedras de crack prontas para serem comercializadas

publicado em 01/10/2021

Traficante é preso pela Polícia Militar após cair e quebrar um telhado, no bairro Matarazzo, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite da quinta-feira (30) um traficante que ao tentar fugir por muros de residências, quebrou um telhado, no Matarazzo, região Sul do município. V. N. P., de 40 anos, foi pego com cerca de 40 pedras de crack prontas para serem comercializadas.De acordo com a ocorrência policial, os militares teriam recebido informações de o indivíduo estaria vendendo drogas na rua Joaquim Franco Garcia e se deslocaram até o local.Ao chegarem lá, encontraram V. N. P., no momento em que realizava a venda para um usuário, que estava em uma moto, quando perceberam a chegada da policia tentaram fugir. O motoqueiro escapou da abordagem e o “vendedor” tentou fugir a pé, nesta evasão ele jogou a sacola com as drogas em um canteiro.A equipe conseguiu capturar o indivíduo, que ao tentar fugir pulou muros e telhados de casas vizinhas, e ainda quebrou uma delas.Ao ser abordado, os policiais acharam a sacola descartada pelo rapaz e dentro dela as pedras de crack, embaladas, prontas para venda. Junto com o indivíduo também foi localizada R$ 50 em dinheiro, oriundo do tráfico de drogas.Diante dos fatos, ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o delegado responsável ratificou sua prisão, e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde ficará à disposição da Justiça.