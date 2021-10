James Cristiano Oliveira saiu, com o filho de 2 anos, para comprar leite não retornou e foi encontrado em Parisi

publicado em 27/10/2021

A Polícia Militar de Parisi encontrou no fim da tarde desta terça-feira (26), o pai e filho que estavam desaparecidos desde o último sábado (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO pai e filho, de São José do Rio Preto, que estavam desaparecidos desde o último sábado (23), foram encontrados no fim da tarde desta terça-feira (26), pela Polícia Militar de Parisi, na vicinal Ângelo Comar, que liga o município até Votuporanga.De acordo com o apurado, James Cristiano Oliveira saiu, com o filho de 2 anos, para comprar leite e não retornou. A polícia, porém, encontrou os dois junto do veículo da família, a placa constava no sistema da polícia como alerta de desaparecimento, parado em na vicinal por falta de combustível.Eles foram encaminhados para a Central da Polícia Civil em Votuporanga, onde a criança tomou banho e foi alimentada. Logo em seguida, um familiar viajou para buscar a criança. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a ocorrência.O pai da criança não quis comentar sobre o caso alegando ter desaparecido por questões pessoais.