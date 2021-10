A moto foi furtada em setembro deste ano, no município de Fernandópolis

publicado em 28/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor com uma moto furtada no bairro São João (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu, na noite de quarta-feira (27), no bairro São João, um menor de 16 anos no momento em que dirigia uma Honda/Titan, que foi furtada em Fernandópolis no início do mês de setembro, deste ano.De acordo com a ocorrência, uma equipe da Força Tática da PM avistou o indivíduo, identificado como T.D.B.J., dirigindo a moto com a placa “dobrada”, o que impossibilitou a identificação e por isso, segundo consta, foi realizada a abordagem.Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas em pesquisa veicular no sistema da polícia foi constatado uma “queixa de roubo”.Diante disso, ele foi levado para a Central da Polícia Civil, onde a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e determinou a elaboração do boletim de ato infracional por receptação, direção de veículo sem habilitação, localização de veículo, sendo o menor infrator liberado após oitiva. A moto foi recolhida ao páteo do Detran, onde será restituída ao proprietário depois da perícia.