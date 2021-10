Ele foi apresentado na Central da Polícia Civil, onde foi elaborado o termo de captura e permaneceu preso

publicado em 15/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta quinta-feira (14), um homem que estava foragido com mandado por crime de trânsito (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (14), um procurado da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal do Foro de Votuporanga pelo crime de trânsito na semana passada. O mandado foi expedido em 8 de outubro e ele foi localizado no bairro São Cosme.De acordo com a ocorrência policial, M.S.A., de 33 anos, foi localizado na região Leste e já era um velho conhecido dos meios policiais por estar envolvido com diversos crimes. Diante de atitude suspeita, os militares abordaram e nada de ilícito foi encontrado.Mas em pesquisa junto ao sistema da polícia foi constatado um mandado de prisão, expedido em 8 de outubro, com pena imposta de 08 meses e 05 dias a cumprir no regime semi-aberto.Ele foi apresentado na Central da Polícia Civil, onde foi elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, onde permaneceu à disposição da Justiça.