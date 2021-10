Equipes da Polícia Ambiental receberam denúncia anônima sobre o transporte irregular de animais e abordaram o veículo. Animais foram encontrados dentro de sete gaiolas

publicado em 20/10/2021

Aves silvestres foram encontradas dentro de sete gaiolas em Rio Preto ( Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Um motorista foi multado em R$ 53 mil após ser flagrado com 47 aves silvestres em um caminhão na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta terça-feira (19).De acordo com a Polícia Ambiental, equipes da corporação receberam denúncia anônima sobre o transporte irregular de animais e abordaram o veículo.Durante vistoria na cabine do caminhão, as aves silvestres foram encontradas dentro de sete gaiolas.Ainda segundo a polícia, o motorista afirmou que transportava os animais para vendê-los, mas não possuía qualquer tipo de documentação do órgão competente. Ele pagou a multa arbitrada em R$ 53 mil e foi liberado para ser investigado em liberdade.Das 47 aves silvestres apreendidas, 44 foram devolvidas à natureza, duas encaminhadas ao Zoológico Municipal de Rio Preto e uma morreu.*Com informações do g1