publicado em 29/10/2021

Os bandidos foram presos e todos os equipamentos recuperados (Foto: Divulgação)

Três bandidos foram presos por policiais rodoviários em um pedágio quando retornavam a capital paulista depois de furtarem uma loja de eletrônicos no centro de Fernandópolis. O furto ocorreu na quinta-feira (28).Segundo informações da Polícia Militar, três bandidos furtaram da loja no centro da cidade e levaram cerca de R$ 15 mil reais em notebooks.Os banidos foram identificados pelo circuito interno, tentaram até perseguição dos funcionários atrás dos bandidos.Os bandidos foram presos e todos os equipamentos recuperados.*Com informações do Região Noroeste.