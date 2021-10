Ele foi formalmente denunciado por um membro da família, já que a menor também faz parte do rol familiar

publicado em 15/10/2021

Um agropecuarista, morador em Fernandópolis, é acusado de estuprar uma adolescente de apenas 13 anos. O nome e idade do acusado estão sendo mantido em sigilo, já que o fato está em fase de inquérito policial e deve ser denunciado nos próximos dias ao Ministério Público.Ele foi formalmente denunciado por um membro da família, já que a menor também faz parte do rol familiar. A menor teria confessado os abusos à empregada da casa, que acabou contando o fato aos demais.Informações extraoficiais apontam que o acusado teria repetido o abuso por três vezes. A pena mínima para esse tipo de crime é de 12 anos de reclusão, podendo ter a sentença dobrada ou triplicada dependendo da análise da Justiça.*Com informações do Região Noroeste