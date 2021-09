Um morador de Fernandópolis, que tem bovinos em Costa Rica (MS), foi multado em mais de R$ 12 mil pelas mortes dos animais

publicado em 23/09/2021

A Polícia Militar Ambiental multou um morador de Fernandópolis em R$ 12 mil pela morte de animais, que passavam fome (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental flagrou mais um caso de maus-tratos a animais na região. Desta vez, um morador de Fernandópolis, que tem bovinos em Costa Rica (MS), foi multado em mais de R$ 12 mil pelas mortes dos animais.De acordo com a ocorrência, os policiais receberam denúncia e constataram em uma fazenda que o rebanho bovino passava fome. No local, eles encontraram oito animais mortos provavelmente por falta de alimentos e água, em um pasto degradado.A polícia teve acesso a laudo da Iagro (Agência Sanitária Animal de Vegetal) com a constatação do problema, no início do mês, quando o dono dos animais foi notificado. No local havia um estoque de fardos de feno, mas nenhum funcionário para alimentar os 337 animais da propriedade.O dono do local foi intimado a contratar tratadores, veterinário ou um zootecnista para acompanhar o rebanho, além de denunciado por crime ambiental e multado em R$ 12 mil. A denúncia pode gerar condenação de com pena de três meses a um ano de detenção.