Segundo o boletim de ocorrência, vítima consumiu bebidas alcoólicas e drogas; caso foi registrado como morte suspeita

publicado em 28/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Um homem de 41 anos foi encontrado morto em um quarto de motel do Jardim Itapema, em São José do Rio Preto, na sexta-feira (27).

De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, a vítima chegou ao motel de madrugada e, enquanto esteve no quarto, consumiu bebidas alcoólicas e drogas.

Uma testemunha passou na frente do quarto e viu o homem passando mal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando a equipe médica chegou, foi constatado o óbito de Everton Ferreira de Oliveira.

Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e localizaram a vítima caída ao lado da casa, sem lesões.

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita e o caso será investigado pela polícia.