Além das drogas, os policiais encontraram materiais utilizados para consumi-las, que também eram comercializado pelo casal

publicado em 28/07/2021

Os policiais encontraram drogas e materiais usados para consumí-las na residência do casal (Fotos: Divulgação/Dise)

Da redação

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um casal de traficantes de drogas no bairro Jardim Carobeiras, em Votuporanga, nesta quarta-feira (28).Segundo a ocorrência, os policiais vinham monitorando L.V.A.M, de 24 anos, e sua esposa, B.F.G.O, de 21 anos, que vendiam cocaína, maconha e haxixe no município.O rapaz foi o primeiro ao ser abordado pelos policiais, enquanto saia da sua casa com uma motocicleta. Na busca realizada na residência, o que chamou a atenção dos policiais foi a quantidade considerável de material utilizado para consumo de drogas que estava exposto. De acordo com a ocorrência, o casal comercializava esse material.Além disso, eles encontraram cinco tabletes de maconha - que totalizavam 780 gramas (suficientes para produzir cerca de 260 porções da droga) -, 32 gramas de cocaína (suficientes para 96 porções) e 16 gramas de haxixe, divididos em duas porções.Os agentes também encontraram na casa 12 envelopes tipo "zip", com maconha dentro e prontos para serem comercializados, além de uma balança de precisão, material usado para embalar drogas e dinheiro oriundo do tráfico.Os dois foram encaminhados para a sede da Dise, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Depois, eles foram mandados para cadeias da região, ficando à disposição da Justiça.