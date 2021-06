A escrivã Joice Macedo Fernandes Bravo seguia sentido Votuporanga-Cosmorama quando, por motivos a ainda serem investigados, perdeu o controle

publicado em 10/06/2021

Escrivã da delegacia de Cosmorama perdeu o controle da viatura, que capotou e foi parar no canteiro da rodovia (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUma policial civil, escrivã da delegacia de Cosmorama, ficou ferida após capotar a viatura na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na manhã desta quinta-feira (10). O acidente ocorreu perto do trevo de Cosmorama.A reportagem apurou no local que a escrivã Joice Macedo Fernandes Bravo seguia sentido Votuporanga-Cosmorama quando, por motivos a ainda serem investigados, acabou perdendo o controle da viatura, que capotou e foi parar no canteiro da rodovia.Aparentemente, ela não teve ferimentos graves, mas precisou ser socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou para a Santa Casa de Votuporanga.O jornaltransmitiu uma, com as primeiras informações sobre o ocorrido.*Colaborou Franclin Duarte, no local