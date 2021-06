Ambos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas, segundo a ocorrência; outro homem também foi preso na operação

publicado em 24/06/2021

N.R.B., de 53 anos, e seu filho N.R.M.B., de 20 anos, oram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm ação pela “Operação Narcos”, equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam, na manhã desta quinta-feira (24), três homens envolvidos com tráfico de drogas no município. Entre eles estavam pai e filho, moradores do Palmeiras I.De acordo com a ocorrência policial, as prisões aconteceram por meio de mandados de busca e apreensão, despachados pela 1ª Vara Criminal do município, aos indivíduos investigados pelos agentes.O traficante N.R.B., de 53 anos, e seu filho N.R.M.B., de 20 anos, foram presos na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Palmeiras I, com mais de 200 pedras de crack e dinheiro oriundo da comercialização de drogas. Ainda de acordo com a ocorrência, ambos tinham passagens na Justiça por tráfico de drogas.Já o outro traficante, E.A.B., de 35 anos, foi preso na rua Sebastião Secchini, no bairro Pró-Povo. Durante a abordagem na casa do indivíduo, os policiais encontraram 22 pinos de cocaína, material utilizado para embalar a droga e dinheiro oriundo da venda do entorpecente.Os três indivíduos foram conduzidos para a sede da Dise. Pai e filho foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e o outro indivíduo foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.Os presos foram conduzidos a uma Unidade Prisional da região, ficando a disposição da Justiça.A operação acontece em todos os estados brasileiros e tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas.