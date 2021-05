Emerson Luiz Comino foi sepultado na tarde desta terça-feira (4); o acidente ocorreu no último sábado (1) e ele estava hospitalizado desde o fato

publicado em 04/05/2021

O votuporanguense Emerson Luiz Comino, de 29 anos, morreu por causa de um traumatismo craniano, após acidente de moto (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO votuporanguense Emerson Luiz Comino, de 29 anos, faleceu anteontem, após uma queda de moto. O acidente ocorreu no último sábado (1) e, desde então, ele estava hospitalizado lutando contra um traumatismo craniano que acabou sofrendo após a queda.Segundo os familiares, Emerson saiu de sua casa na rua General Osório pilotando a motocicleta, quando próximo a sua residência se desequilibrou e colidiu de frente com uma árvore, antes de cair. Foi registrado um boletim de ocorrência por morte suspeita e a polícia investiga os fatos.Após a queda Emerson foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. Na mesma noite, devido ao grave estado, foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto, onde passou por procedimentos cirúrgicos e faleceu devido ao traumatismo craniano.Emerson era muito conhecido em Votuporanga como Nego e deixa a mãe, a esposa Nazima Karen Aparecida Lima, os filhos Theo e Victor, além dos demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (4), às 16h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga