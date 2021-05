O corpo já estava em estado de decomposição, foi constatado que o senhor sofreu violência física e teve os pés e parte do braço arrancado

publicado em 04/05/2021

O documento de Osvaldo Ribeiro foi encontrado a poucos metros do corpo; família do idoso já tinha registrado boletim em 12 de abril (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar encontrou o corpo de um idoso mutilado e queimado em meio a uma mata no bairro Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto. O corpo já estava em estado de decomposição, foi constatado que o senhor sofreu violência física e teve os pés e parte do braço arrancado.De acordo com a ocorrência policial, o idoso foi identificado como Osvaldo Ribeiro, de 69 anos, pois um documento estava a poucos metros do corpo. Junto dele também foram encontrados uma bermuda, um cinto, uma camiseta rasgada e um isqueiro.Foi descoberto também o registro de um boletim de ocorrência de desaparecimento, feito pela família de Osvaldo há quase um mês, no dia 12 de abril. A filha da vítima relatou à polícia que ele possuía Alzheimer, naquele dia tinha saído de casa pela manhã e não retornou.A perícia esteve no local e encaminhou o corpo da vítima para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil vai investigar o caso, que foi registrado como homicídio qualificado.