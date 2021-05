Grávida de 18 anos é presa com 5,5 kg de maconha, pasta base de cocaína e crack; ela responderá por tráfico de drogas, associação e aliciamento de menor

publicado em 24/05/2021

Grávida de 18 anos é presa com 5,5 kg de maconha, pasta base de cocaína e crack; ela responderá por tráfico de drogas, associação e aliciamento de menor (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu no domingo (23) uma grávida e um menor de idade, associados para o tráfico de drogas, com 5,5 kg de maconha, 55 g de pasta base de cocaína e 15g em porções de crack, no bairro Palmeiras II. A equipe foi solicitada para atender um chamado de violência doméstica no local, quando flagrou a dupla com a droga.De acordo com a ocorrência policial, ao chegar no local a equipe flagrou dois rapazes correndo para os fundos levando mochilas e em atividade suspeita. A residência, que fica na rua Antônio Lopes, já era investigada por tráfico.No momento da abordagem, os policiais encontraram a grávida E. A. N. M., de 18 anos, e o jovem W. F. S. M., de 17 anos, também tentando esconder drogas. Além disso, foram localizados na casa os apetrechos usados para embalagem da droga e dinheiro oriundo do tráfico.Os policiais não localizaram os indivíduos que tinham fugido e o inquérito foi iniciado pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) para encontrá-los.O caso foi apresentado na Central de Flagrantes. A jovem grávida foi presa e encaminhada para a Cadeia de Nhandeara. Ela vai responder por tráfico de drogas, associação e aliciamento de menor. Já o adolescente foi solto, mas aguarda a decisão da Justiça se vai para a Fundação Casa, em Rio Preto.