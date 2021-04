Após ouvirem disparos, policiais flagraram os dois indivíduos caçando numa área de preservação; ambos foram multados em R$2 mil

publicado em 26/04/2021

Em posse dos indivíduos, policiais encontraram uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, várias munições intactas e petrechos de caça (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Durante Policiamento Náutico pela represa de Ilha Solteira, no bairro córrego do Peba, fundos da Fazenda Recanto da Onça, realizado na última sexta-feira (23), policiais militares ambientais ouviram barulho de disparo de arma de fogo, após diligências flagraram dois indivíduos efetuando a prática de caça no interior da área de preservação permanente da represa.Após abordagem e revista pessoal, foi localizado em posse dos indivíduos, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, várias munições intactas e petrechos utilizados na prática de caça (faca, corda e lanterna).Administrativamente foram elaborados os Autos Infração Ambiental, “por caçar espécimes da fauna silvestre nativa sem autorização da autoridade competente”, no valor de R$2 mil, sendo aplicada a agravante conforme Res. SIMA-05/21, em seu artigo 7º, inciso II, alínea I, "A NOITE".Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito aos indivíduos, sendo encaminhados até a Central de Polícia Judiciária de Jales, juntamente à arma, munições e materiais; na ocasião o Delegado de Polícia ratificou o flagrante, sendo estipulada fiança para um dos indivíduos, o qual foi paga, sendo liberada as partes que responderam em liberdade.*Com informações do Extra.net